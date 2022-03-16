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16 Mart 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 10:30:00

Korona virüs böbrekleri de etkiliyor

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Uzmanlar, ağır geçirilen koronavirüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğini söyledi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, "Korona virüs enfeksiyonunu ağır geçiren hastalarda böbrek fonksiyonunda kalıcı azalma veya yeni ortaya çıkan protein kaçağı görülebilmektedir.

Uzmanlar, ağır geçirilen koronavirüs enfeksiyonunun böbreklerde hasara neden olabileceğini söyledi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, "Korona virüs enfeksiyonunu ağır geçiren hastalarda böbrek fonksiyonunda kalıcı azalma veya yeni ortaya çıkan protein kaçağı görülebilmektedir. Bu nedenle orta ve şiddetli Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kontrollerde böbrek fonksiyonuna ve idrar tetkikinde protein kaçağına mutlaka bakılmalıdır" uyarısında bulundu. Doğru yaşam tarzı ile böbrek hastalığı gelişimini önlemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Sezer, önerilerini şöyle sıraladı: "Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Bu konuda Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Tuzu azaltın, yeterli sıvı alın, işlenmiş gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durun. Hareketli bir yaşam tarzını benimseyin. Sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçları kontrolsüz kullanmayın. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Eğer risk grubundaysanız böbrek fonksiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirin."

Etiketler : Korona virüs Prof. Dr. Sezer Akdeniz tipi beslenme koronavirüs enfeksiyon
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