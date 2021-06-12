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12 Haziran 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 08:00:00

Korona sonrası koku kaybı yaşayanlara tüyolar

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Kovid-19 geçirenler, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünler değil, kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerekiyor.

Genelde KBB polikliniğine başvuran Kovid pozitif hastalarda boğaz ağrısı, kulak ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, halsizlik, yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı, sürekli öksürük ve baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Prof. Dr. Şahin Ulu, "Üst solunum yolları enfeksiyonlarında gözlenen hapşırma ve burun akıntısı daha az olarak gelmektedir. Hatta Kovid-19 teşhisinden yaklaşık 6 hafta sonra bile yorgunluk, koku veya tat kaybı, nefes darlığı şikayetinin olduğu görülebilmektedir" ifadelerini kullandı. Ulu, "Koronavirüs geçirenler, koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünler değil, kahve çekirdekleri, nane, tarçın veya taze sarımsağı koklaması gerekiyor. Ayrıca bebek pudrası veya kokulu mum gibi gıda dışı maddeleri de koku kaybını anlamak için kullanılabilir" dedi.

İŞİTME KAYBI DA OLABİLİYOR

Prof. Dr. Şahin Ulu, İngiltere'deki uzmanların, "koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına da yol açabileceği" şeklindeki açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Araştırma heyetlerinin çoğu, Kovid'in işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin bilinmediğini ancak bunun bazı muhtemel açıklamaları olduğunu söyledi. Örneğin, Dr. Koumpa, 'Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açabilir ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamatuvar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Dolayısıyla steroidler inflamasyonu ve sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir' dedi. Ani işitme kaybı erken tedaviden fayda görüyor. Dolayısıyle hemen tedavi edilmezse tek taraflı işitme kaybı kalıcı hale gelebilir. Bu da kişinin hayat kalitesini bozabilir."

ASTIMI OLANLAR MASKE TAKARKEN DİKKAT

Maske nedeniyle yüksek düzeyde karbondioksit solumanın hayati riskler taşıyabileceği belirtilse de maske kullanmanın karbondioksit solunumunu arttırdığına dair kesin bir bulguya rastlanmadığını belirten Ulu, çok nadir olarak uzun süre maske takmanın hypercapneaya (kanda karbondioksit fazlalığı) neden olabileceğini, karbondioksit zehirlenmesinin ise baş dönmesi, baş ağrısı, nefes darlığı gibi sorunlar oluşturabildiğini bildirdi. Ulu, "Eğer birinin zaten nefes almak ile ilgili problemleri (astım, KOAH, alerji ve benzeri) varsa maske takmak o kişiyi daha kötü hale getirebilir" ifadesini kullandı.

Etiketler : koku kaybı korona baş dönmesi baş ağrısı nefes darlığı hypercapneaya
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