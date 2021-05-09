Korona sonrası kalça ağrısı varsa dikkat

Prof. Dr. İbrahim Azboy, Kovid-19'un sebep olduğu sitokin fırtınasına karşı durumu kritik olan bazı hastaların kortizonla tedavi edildiğini, bu ilaçların çok yararlı olduğunu ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olduğunu belirtti. Azboy, şunları kaydetti: "Yüksek doz ve uzun süren kortizon tedavisinin bazı hastalarda kemiği besleyen kan damarlarında kan akımının azalmasına veya duraklamasına neden olarak o bölgedeki canlı kemik dokusunun canlılığını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu hastalık avasküler nekroz olarak adlandırılmaktadır. En sık kalça ekleminde eklemde avasküler nekroz görülmektedir. Ancak diğer eklemlerde de bu hastalık ortaya çıkabilmektedir. Kalça avasküler nekrozunun ilk belirtisi genellikle kasıkta hissedilen zaman zaman dize doğru yayılan kalça ağrısıdır. Bu hastalık zamanla yürüme mesafesinde kısalma ve kalça fonksiyonlarda kısıtlanmaya yol açmaktadır."

