  • BIST
    1400.22
  • Dolar
    8,4530
  • Euro
    10,3773
  • Altın
    517,5340
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'den korkutan koronavirüs haberi
Pekin yönetimi ABD'nin yerini mi doldurmaya çalışıyor? Gözünü Suriye'ye dikti
Demir Kubbe'nin sonu mu?
Astıma meyve suyu ve kırmızı et önerisi
KORONA SONRASI BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Mayıs
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
İsrail, Hizbullah destekçilerinin kutlama yaptığı Lübnan'ın güneyine gaz bombası attı
18 yaş altına BES imkanını sağlayan karar yürürlükte
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Muhalefet erken seçim söylemi ile ne hedefliyor? Mustafa Şen açıkladı
Türkiye'den Hindistan'a tıbbi yardım desteği
Görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonun da 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz h...
Vaka sayısı 9 binin üzerinde
Bodrum'da üç yavru kirpi korumaya alındı
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HSK'dan yaz kararnamesi: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti
ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açılacak!
Rusya'dan Google'a 4 milyon ruble ceza
Putin: Rus ordusunu güçlendirmeye ve modern silahlarla donatmaya devam edeceğiz
26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:00:00

KORONA SONRASI BU BELİRTİLERE DİKKAT!

ABONE OL

Özellikle riskli grupta yer alıp koronavirüs olan kişiler hastalık sonrası inme ve beyin kanaması riski taşıyabiliyor. Korona atlatanların kısa ve uzun vadede; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlüğü, baş dönmesi gibi belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor.

Koronavirüs, akciğer üzerindeki etkisinin yanında beyin ve sinir sistemi üzerinde de hasar bırakabiliyor. Özellikle riskli grupta yer alıp koronavirüs olan kişiler hastalık sonrası inme ve beyin kanaması riski taşıyabiliyor. Koronavirüs geçirenlerin kısa ve uzun vadede; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlüğü, baş dönmesi, görsel bozukluklar ve yüzde çarpılma gibi belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Gökalp Silav, koronavirüs ile beyin kanaması ve inme arasındaki bağlantı hakkında bilgi verdi.

SİNİR SİSTEMİNİ DE ETKİLİYOR

Dünya çapında yayılan ve tüm ülkelerde ciddi problemlere yol açan koronavirüs hastalığı alınan önlemlere rağmen devam etmektedir. Mutasyonlar ile hastalığın yaygınlığı artarken ciddi ekonomik ve sağlık problemlerine yol açmaktadır. Asıl olarak damarları ve akciğerleri etkileyen koronavirüs hastalığı direk ve dolaylı olabilecek şekilde sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Sinir sistemi açısından bakıldığında pandeminin başlangıcından itibaren ciddi beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıklıklarını Covid-19 ile ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır.

GENÇLERDE İNME YAYGINLAŞTI

Beyin kanaması veya damar tıkanması şeklinde ortaya çıkan beyin inmeleri genellikle yaşlı hastalarda izlenirken, koronavirüs ile ilişkili olan inmeler genç hastalarda da izlenmeye başlamıştır. Koronavirüs pandemisi sonrasında ortay çıkan bu durum yurtdışı ve yurtiçinden yapılan yayınlarda ortaya konulmaktadır. Koronavirüs tanısı, yapılan testlerle kesinleşen hastalarda iyileşme sonrasında bile ortaya çıkabilen inme genellikle beyinde damar tıkanıklığı olarak izlenirken daha az bir oranda beyin kanaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda ortaya konulan problem beyin damarlarının virüs nedeni ile bir şekilde hasar görmesidir. Yine de hastalığın ortaya çıkış mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştır.

'VİRÜSÜ ATLATTIM TEHLİKE GEÇTİ' SANMAYIN!

Koronavirüs ile beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanamaları arasındaki ilişkinin anlaşılması, yüksek oranda can kaybı ile sonuçlanan bu durumun önüne geçilebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Koronavirüs asıl olarak akciğerleri etkilemektedir. Koronavirüs hastalığına yakalanan kişiler tam iyileşme olduğunda normal yaşamlarına dönebilmektedir. Ancak kanama veya damar tıkanması ölümcül seyrettiğinden tüm şüpheli durumlarda hastalar Koronavirüs açısından da tetkik edilmelidir. Koronavirüs sonrasında inme, hastaların bir kısmında erkenden ortaya çıkarken daha az bir kısmında geç dönemde yaşanabilmektedir. İyileşme olan hastalarda bile inme akılda tutularak tedaviler ona göre düzenlenmelidir.

Ani ve şiddetli baş ağrısı,

Bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi,

Nöbet geçirme,

Görsel bozukluklar,

Hareket bozuklukları,

Yüzde çarpılma

Konuşma ve algısal problemler,

Davranış değişiklikleri,

Denge ve koordinasyon bozuklukları,

Kısa dönemli hafıza problemleri ve bilinç bozukluğu gibi belirtiler yaşayanların zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Etiketler : korona baş ağrısı bilinç bozukluğu hafıza problemleri
Prince için taciz suçlaması

Prince için taciz suçlaması
Kubilay ile enerjimiz tuttu

Kubilay ile enerjimiz tuttu
Bodrum'da beach açtı

Bodrum'da beach açtı
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Tek kişilik dev kadro

Tek kişilik dev kadro
Ortaklığa devam

Ortaklığa devam
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
Buzları eritti

Buzları eritti
3 milyon dolarlık geri dönüş

3 milyon dolarlık geri dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER