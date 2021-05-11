Korona sonrası 6 ay saç dökülmesi oluyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov "Enfeksiyonu geçiren hastalarda özellikle enfeksiyondan sonrası saç dökülmesi olabiliyor. Nitekim gelen hastaların şikayetleri; 'Sabah kalktığımda yastığımda, banyoda, tarakta tutam tutam saç oluyor', 'Böyle giderse başımda saç kalmayacak', 'Kel kalacağım', 'Saçımı yıkamaktan ve taramaktan korkar oldum' şeklinde oluyor. Bu dönemde yoğun bir saç dökülmesi oluyor. Kovid-19 geçirildikten sonra oluşan yoğun saç dökülmesinden korkulmaması gerekiyor" diye konuştu.



KENDİ KENDİNE İYİLEŞİYOR

Koronavirüs nedeniyle oluşan saç dökülmesinin genelde kendi kendine iyileşme gösterdiğini, dökülmenin azalmasından sonra yeni saçlar çıkarak, seyrekliğin tekrar düzeldiğini kaydeden Dr. Hasanov, "Dökülmeyi yavaşlatmak ve hastaları panik ortamından uzaklaştırmak için demir, B12, folik asit, çinko gibi vitamin ve mineral değerlerine bakılarak tedaviye başlanabilir" şeklinde konuştu.