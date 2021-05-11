  • BIST
    1460.9
  • Dolar
    8,3193
  • Euro
    10,1244
  • Altın
    490,8650
İstanbul
8 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşı etkisi! 1 Haziran'da kısmi normal
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in çarpıtmalarına sert tepki
Göksu'dan Yavaş'a tepki: İsrail Büyükelçiliği'nden iftar yardımı aldılar
İşgalci İsrail saldırdı... 9'u çocuk 20 Filistinli şehit oldu
CİLDİ GENÇLEŞTİREN 10 ÖNERİ
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Mayıs
Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı
Korona sonrası 6 ay saç dökülmesi oluyor
Herkes glutensiz beslenmek zorunda değil
Numan Kurtulmuş: Bütün dünya sussa Türkiye susmayacaktır
Başkan Erdoğan'ın Mescid-i Aksa diplomasisi
TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin için diplomasi trafiği
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi
Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini paylaştı
İsrail masum çocuklara saldırdı
AB, Doğu Kudüs'teki durumdan 'endişeli'
Vietnam'da günlük rekor: 129 vaka
Hamas: İsrail, ağır bir bedel ödeyecek
Evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı
Kudüs'te araçları sivillerin üzerine sürmeye başladılar
Fransızlardan Türkiye itirafı: Bölgede tartışılmaz bir güç!
FETÖ-DEAŞ iş birliği deşifre oldu! DEAŞ'lı terörist her şeyi itiraf etti
11 Mayıs 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 08:00:00

Korona sonrası 6 ay saç dökülmesi oluyor

ABONE OL

Uzmanlar, Kovid-19 geçirenlerde özellikle hastalıktan sonraki 6 aylık süreçte ciddi düzeyde saç dökülmesi yaşandığını söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov "Enfeksiyonu geçiren hastalarda özellikle enfeksiyondan sonrası saç dökülmesi olabiliyor. Nitekim gelen hastaların şikayetleri; 'Sabah kalktığımda yastığımda, banyoda, tarakta tutam tutam saç oluyor', 'Böyle giderse başımda saç kalmayacak', 'Kel kalacağım', 'Saçımı yıkamaktan ve taramaktan korkar oldum' şeklinde oluyor. Bu dönemde yoğun bir saç dökülmesi oluyor. Kovid-19 geçirildikten sonra oluşan yoğun saç dökülmesinden korkulmaması gerekiyor" diye konuştu.

KENDİ KENDİNE İYİLEŞİYOR

Koronavirüs nedeniyle oluşan saç dökülmesinin genelde kendi kendine iyileşme gösterdiğini, dökülmenin azalmasından sonra yeni saçlar çıkarak, seyrekliğin tekrar düzeldiğini kaydeden Dr. Hasanov, "Dökülmeyi yavaşlatmak ve hastaları panik ortamından uzaklaştırmak için demir, B12, folik asit, çinko gibi vitamin ve mineral değerlerine bakılarak tedaviye başlanabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : korona saç dökülmesi Dr. Sabir Hasanov
Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'

Hıdırellez dilekleri ‘maskesiz'
Beğenilmek beni değiştirmez

Beğenilmek beni değiştirmez
Diziyle geri dönüyor

Diziyle geri dönüyor
Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor

Sektörde yaş zorbalığı yaşanıyor
Tüm yarışım kendimle

Tüm yarışım kendimle
Genetik işine girdi

Genetik işine girdi
Özgüveni anneden

Özgüveni anneden
Sosyal medyada özel hayat kuralı

Sosyal medyada özel hayat kuralı
Pınar ‘Hadise' yarattı

Pınar ‘Hadise' yarattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER