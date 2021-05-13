KORONA SAÇ DÖKÜYOR MU?

Cilt uzmanlarının bu açıklamalarına plastik cerrahlardan itiraz geldi. Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın, "Kovid19'un bilimsel olarak saç dökülmesine yol açtığı kanıtlanmadı. Bilimde iddia bir gözlem ile başlar. Ancak ortaya atılan iddiaları istatiksel olarak kanıtlamak bir bilim adamının görevidir. Koronavirüsün saç döktüğünü söylemek tamamen aldatmacadır" dedi.



3 AY SONRASINA BAKILMALI

Saç dökülmesinin en önemli nedeninin stres olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Aydın, "Vücudumuz zihinsel stresi fiziksel stresi algıladığı gibi algılar ve vücuttaki herhangi bir dramatik stres saç büyümesinin durmasına neden olabilir. Saç büyümesi durduğunda bir süre sonra dökülür. Özellikle, vücut stresli olduğunda, kortizol hormonunu serbest bırakır, bu da saç folikülünü etkileyebilir ve saç dökülmesine neden olabilir. Bu dökülme tipik olarak stresli bir olaydan en az 3 ay sonra gerçekleşir" şeklinde konuştu.

HER AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİN

Kovid-19 atlatanların saçlarının döküldüğünün iddia edilmesinin altında doktorların reklam yapma gayelerinin bulunduğunu dile getiren Estetik Cerrah Op. Dr. Bilgehan Aydın, "Sağlıkta kesinlik içeren altı doldurulmamış açıklama, reklam gibi tanıtım amaçlı prokovatif sayılabilecek, halk arasında korkuya sebebiyet verecek açıklamalar, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlar tarafından yakınen izlenmelidir. Gerekirse ceza verilmelidir" diye öneride bulundu.