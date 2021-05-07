KORONA İLE ALERJİYİ KARIŞTIRMAYIN

"Alerjik rinitte hapşırık, berrak burun akıntısı, damak, burun ve gözlerde kaşıntı; gözlerde kızarıklık, sulanma ve yaşarma şikayetleri belirgindir. Polenlerin yoğun olduğu bahar aylarında şikayetler ev dışında artarken, ev içinde azalabilir. Kovid-19'da ise yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, kırgınlık, kas ağrıları, halsizlik çok belirgindir. Alerjik rinitte bu bulgular olmaz. Öksürük her iki hastalıkta da olabilir. Kovid-19'da öksürüğün yanında nefes darlığı da görülebilirken alerjik rinitte öksürük kuru ve gün içerisinde değişkenlik gösterir. Koku ve tat kaybı açısından kıyaslayacak olursak, alerjik rinitte bu şikayet çok az etkilidir; ancak Kovid-19'da koku ve tat kaybı çok belirgin ve keskindir. Tipik olmayan baş ağrısı da Kovid-19'da daha sık görülmektedir."

