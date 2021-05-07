KORONA İLE ALERJİYİ KARIŞTIRMAYIN
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte alerjik rinit hastalarının şikayetlerinde artış görülüyor. Bu şikayetlerin Kovid-19 ile benzerlik göstermesi toplumda endişe doğuruyor. Çakmak Erdem Hastahanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Eraslan, iki hastalık arasındaki farklar hakkında şunları söyledi
"Alerjik rinitte hapşırık, berrak burun akıntısı, damak, burun ve gözlerde kaşıntı; gözlerde kızarıklık, sulanma ve yaşarma şikayetleri belirgindir. Polenlerin yoğun olduğu bahar aylarında şikayetler ev dışında artarken, ev içinde azalabilir. Kovid-19'da ise yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, kırgınlık, kas ağrıları, halsizlik çok belirgindir. Alerjik rinitte bu bulgular olmaz. Öksürük her iki hastalıkta da olabilir. Kovid-19'da öksürüğün yanında nefes darlığı da görülebilirken alerjik rinitte öksürük kuru ve gün içerisinde değişkenlik gösterir. Koku ve tat kaybı açısından kıyaslayacak olursak, alerjik rinitte bu şikayet çok az etkilidir; ancak Kovid-19'da koku ve tat kaybı çok belirgin ve keskindir. Tipik olmayan baş ağrısı da Kovid-19'da daha sık görülmektedir."
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