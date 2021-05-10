Korona, böbrek yetmezliğine neden olabilir

Kovid-19'un sınırlı solunum yolu hastalığından şiddetli çoklu organ yetmezliğine kadar çeşitli ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirten Dr. Bahtişen Güven, böbreklerin virüsten etkilenmesinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini ifade etti. Yapılan çalışmalarda hastaneye başvuran hastaların yüzde 20 ila yüzde 40'ında böbrek rahatsızlığı görülebildiğine dikkat çeken Nefroloji uzmanı Bahtışen Güven, "İdrarda hafif protein görülmesinden ciddi böbrek yetmezliğine veya diyaliz gerektirecek durumlara neden olabilecek böbrek hasarı farklı boyutlarda kendini gösterebiliyor. Virüsün böbrek hücrelerini doğrudan etkileyerek hasara yol açması ve kan pıhtılaşmasının artarak böbrek damarlarını etkilemesi ciddi sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu

