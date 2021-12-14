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14 Aralık 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 08:30:00

Korona böbrek hastalığı riskini artırabilir

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Uzmanlar, Kovid-19'un böbrek ve diğer organlar üzerine olan olumsuz etkileri ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını söyleyerek, "Kovid-19 ile böbrek hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki var.

Uzmanlar, Kovid-19'un böbrek ve diğer organlar üzerine olan olumsuz etkileri ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını söyleyerek, "Kovid-19 ile böbrek hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki var. Koronavirüs enfeksiyonu böbrek hastalığı riskini artırabilir. Örneğin kronik böbrek hastalığınız varsa Kovid-19 enfeksiyonu geçirdiğiniz zaman bunun koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle daha ileri bir aşamaya gitmesi ya da olumsuz bir noktaya gelmesi mümkün" dedi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, "Maske, mesafe ve hijyen dışında elimizdeki tek silah aşıdır. Milyarlarca doz aşı uygulandı. Ciddi anlamda bir yan etkisinin olmadığı çok net olarak ortaya konuldu. Bu bir bilimsel tespit. Böbrek özelinde konuşmak gerekirse, Kovid-19 aşılarının böbrek açısından bir riski yok. Dolayısıyla ister böbrek hastası olsun ister olmasın her kişi ve hastanın güvenle aşısını yaptırması gerekiyor. Ayrıca böbrek nakil hastalarımız var. Böbrek nakil hastalarında koronavirüs enfeksiyonu ağır seyredebiliyor. Aynı risk kronik böbrek hastaları için de geçerli. Bu hastaların bu tür olumsuz bir tablo ile karşılaşmamaları için önerilen zamanda hiç çekinmeden aşılarını korkmadan yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : böbrek hastalığı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi böbrek hastası
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