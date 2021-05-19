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19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00:00

Korona atlatanlarda ciltte döküntü olabilir

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Koronavirüs atlatan hastalarda sıklıkla ciltte döküntü ve kaşıntı şikayeti gönüldüğü belirtildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Kovid Sonrası İzlem Merkezi'nde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan 1'inde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını anlattı. Bildirici, "Hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri devam ediyor. Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin Kovid ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Bu konu ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

Etiketler : koronavirüs pandemi cilt bakımı
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