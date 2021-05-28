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28 Mayıs 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 07:30:00

Korona, atıştırma sıklığını yükseltti

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Koronavirüs salgını birçok alışkanlığın değişmesine neden oldu. Yapılan araştırmalar, koronavirüs sürecinde atıştırma sıklığının yüzde 45 arttığını, uyku düzeninin ise yüzde 75 oranında bozulduğunu ortaya koydu.

Bu durumun obeziteyi tetiklediğini belirten Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Ekici, "Kovid-19 ve obezite birlikteliği artık acil bir durum olarak kabul ediliyor" dedi. Koronavirüs sürecinde kilo alımlarında ciddi oranda artış olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Uğur Ekici, "Amerika'da ölüm sayılarının fazla olmasının sebebi de aslında obezite sayısının fazla olmasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Amerika'daki nüfusun yaklaşık yüzde 35'i obez kabul ediliyor. Ülkemizde de bu oran yüzde 30 civarında. Obezite, hastaneye yatış riskini ve hastalığın ağır geçirilmesi riskini ciddi oranda artırıyor. Yeme içme düzeninin değişmesi ve atıştırma sıklığı kilo almaya sebep olacağı için dolaylı olarak kilo artışı koronavirüs enfeksiyonun sıklığını ve şiddetini artıracaktır. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli" diye konuştu.

Etiketler : korona obezite uyku Doç. Dr. Uğur Ekici
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