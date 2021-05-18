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18 Mayıs 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 08:30:00

Korona aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun

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Koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğu belirtildi. Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. Vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az 6 saat uyumak önemli" diye uyardı.

AĞRI KESİCİ KULLANILMAMALI

Doç. Dr. Altıntaş, "Mutlaka aşı olmadan önce bir ağrı kesici kullanılmaması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanılması aşının etkinliğini azaltıyor. İkincisi alerji ilaçlarının kullanılmaması gerekiyor. Üçüncüsü de çok iyi 6 saatin üzerinde mutlaka uyku uyunması gerekiyor. Alerji hastalarının özellikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Mutlaka birkaç günlüğüne alerji ilaçlarına ara vermeleri gerekiyor. Bizim aşıdaki amacımız şu, kişiye o mikropla ilgili bilgiyi veriyoruz ve vücudun savunma hücrelerinin o bölgeye gelmesini istiyoruz. Gelsin toplansınlar diye. Ama alerji ilaçları ne yapıyor? Hani kolunuzda, bacağınızda kaşıntı olmasın diye o alerji hücrelerinin oraya gelmesini o ilaçlar engelliyor. Dolayısıyla o ilaçları aldığınız zaman o bölgelerde ya da kanınızın içerisinde savunma hücrelerinin gelmesini engellediği için virüsle savaşınızda zayıflıklar meydana geliyor" dedi.

Etiketler : Korona aşısı uyku aşı korona
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