VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni deprem konutları için düğmeye basıldı: Tarih ve proje başlangıcı belli oldu
"Gayrimenkulünüzü kaptırmayın"
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi
3538 kişi "Evim Yuvan Olsun" dedi
ABD'den flaş F-16 açıklaması
Berlin Film Festivali'nde afet ayıbı!
İlk yardımda hayat kurtaran yöntemler
Enfeksiyonlara karşı hijyen tedbiri önerisi
Sosyal desteğin iyileştirici etkisi var
Korkularını konuşurken çocuğunuza sarılın
Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 43, Adıyaman'da 16 bölgede kurulan çadırlara enerji verildi
Ürdün Kralı'ndan depremlerden dolayı Türkiye ve Suriye'ye destekleri sürdürmenin önemine vurgu
Bayrak sevdamız bir başka!
ABD'li vekillerden Başkan Biden'a, Ukrayna'ya F-16 verilmesi çağrısı
Bakanlık paylaştı: BDDK'nin depremler nedeniyle attığı adımlar
Bakan Soylu: Fahiş fiyatlar hakkında gereği yapılacak
Zelenskiy: Putin'in konuşmasını Herson'a saldırılar sürdüğü için dinlemedim
Trump: Başkanlığa aday olan herkes zihinsel yeterlilik testinden geçmeli
Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
AFAD: 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti
Gezici kütüphane depremzede çocuklara moral oldu
Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi
Kızı ve torunu için yoğun bakım ve enkaz arasında mekik dokuyor
22 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00

Korkularını konuşurken çocuğunuza sarılın

ABONE OL

Herkesi uzaktan veya yakından etkileyen deprem sonrası çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği konusunda endişeli olan ebeveynlere Uzm. Psk. Zeynep Burcu Eriki tavsiyelerde bulundu. Eriki, çocukların korkularını konuştuğu zamanlarda "onlara sarılın" dedi.

Herkesi uzaktan veya yakından etkileyen deprem sonrası çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiği konusunda endişeli olan ebeveynlere Uzm. Psk. Zeynep Burcu Eriki tavsiyelerde bulundu. Eriki, çocukların korkularını konuştuğu zamanlarda "onlara sarılın" dedi. Ergen bireylerin de bu sürece yetişkinler kadar yoğun maruz kaldığını hatırlatan ve "Bu dönemde ergen bireylerin en büyük ihtiyaçlarından birinin yanında onu anlayan ve dinleyen biri olması" diyen Eriki, ergenlik döneminde çocukları olan ebeveynlerin yapması gerekenleri şöyle özetledi: "Sosyal medyaya biraz ara vermelerini isteyebilir, bunun yerine gönüllü çalışmalara veya organizasyonlara yönlendirebilirsiniz. Bu tarz gönüllü çalışmalara katılmaları duygularını yönetmelerine de yardımcı olacaktır. Ergen birey ile iletişime geçerken zorlayıcı duyguları konuşmaktan çekinmeyin. 'Ne hissediyorsun? Korktun biliyorum üzgünsün. Hepimiz korktuk. Yaşananlardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Merak etme atlatacağız' gibi cümlelerle duygularını ifade etmesine yardımcı olabilirsiniz. Sohbet ederken izin verdiği sürece omzuna biraz dokunmak gibi fiziksel temaslar da iyi gelecektir. Aslında tüm çocukların temel ihtiyacı yeniden güvende hissetmektir. Bu nedenle çocuklarımızla bu konuşmaları yaparken, duygusal olarak zorlansak da ebeveyn rolümüzü yerine getirebilmek için bir miktar dengede olmak zorundayız. Çok yoğun duygular yaşadığınızda 'Şu an güvenli bir ortamdayım. Evet, yaşananlar için çok üzgünüm ama zihnimin alarm duruma geçmesinin gerçeklikle bir ilişkisi yok. Maruz kaldığım görüntüler ve haberler nedeniyle böyle hissediyorum' gibi samimi konuşmalarla kendinizi gerçekliğe çekebilirsiniz."

Etiketler : Korkularını konuşurken Uzm. Psk. Zeynep Burcu Eriki çocukların korkuları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX