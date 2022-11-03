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03 Kasım 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 09:30:00

Korkulardan 6 haftada kurtulmak mümkün

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Fobinin genellikle korku olarak bilindiğini ve örümcek, yılan, uçak ya da yükseklik gibi nesnesi belli korkuların özgül fobi olarak tanımlandığını belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanların hayatlarında yaşam kalitelerini bozan bir veya birden çok özgül fobiye sahip olabildiklerine dikkat çekiyor.

Fobinin genellikle korku olarak bilindiğini ve örümcek, yılan, uçak ya da yükseklik gibi nesnesi belli korkuların özgül fobi olarak tanımlandığını belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanların hayatlarında yaşam kalitelerini bozan bir veya birden çok özgül fobiye sahip olabildiklerine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Kişinin korkuları ilerlemiş ise korku yaşadığında ağız kuruması ve elde terleme gibi vücutta bazı tepkiler oluşuyor. Beyin korku karşısında 'kaç' tepkisi verdiğinde ise kişi bayılıyor. Fobisi olan kişiler istemeleri durumunda 3-6 haftalık tedavi ile sonuç alınabiliyor" dedi. Kişinin korkuları ilerlemiş ise korku yaşadığı zaman vücutta bazı belirtiler ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Özgül, basit fobi dediğimiz gibi fobilerde kişinin ağzı kuruyor, nefes alamıyor, eli terliyor, ani olarak tansiyonu düşüyor. Bunların hepsi bedensel belirtilerdir. Beyin savaş veya kaç tepkisi veriyor. Savaş tepkisi verirse tansiyonu yükseliyor, kaç tepkisi verirse tansiyonu düşüyor bayılıyor. Ancak bu gibi durumlarda beyin genellikle kaç tepkisi veriyor. Otonom sinir sistemi böyle durumlarda aktive oluyor. Sadece hayali bir korku olayı değil bedensel karşılığı da oluyor. Böyle durumlarda dilaltı hapı öneriyoruz. Korku olayı devam etse bile vücudun aşırı tepkisini kesebiliyoruz." ifadelerini kullandı.


Etiketler : Korkulardan 6 haftada kurtulmak mümkün Prof. Dr. Nevzat Tarhan Özgül basit fobi
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