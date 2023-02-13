Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı

Çocuklara doğru ve anlaşılabilir bilginin verilmesi gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklara, soru sormalarında ve kaygılarını ifade etmelerinde sorun olmadığı mesajını verin. Unutmayın ki insan bilinmeyenden daha çok korkar. Çocukların doğru ve anlaşılabilir bilgiye sahip olması onların kaygılarını azaltacaktır. Ona sık sık güvende olduğunu söyleyin ve sık sık sorularını cevaplayarak duyduğu yanlış bilgileri düzeltin bu çocukların güvende hissetmesine yardım edecektir. Ebeveynler çocukları için rol modeldir. Çocuklar, ebeveynlerin olaylara verdikleri tepkileri taklit eder. Bu nedenle ebeveynlerin stresli durumlarda kendi kaygılarının farkında olmaları ve duygularını yönetebilmeleri önemlidir. Bu konuda eğer ebeveynler duygularını yönetemiyorlarsa psikolojik destek almaktan çekinmemeliler" dedi. Korkuların geçmemesi durumunda yapılacakları da açıklayan Yakar, şunları söyledi: "Çocuğunuzun her zaman yapılan günlük rutinlere bağlı kalmasına özen gösterin, yemek ve uyku vakitlerini değişmemesi rutinin devam etmesi çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Yaşadıklarını, hissettiklerini resimle anlatmasından veya oyunlara yansıtmasından çekinmeyin bu çocuğunuzun kaygısını azaltacaktır. Eğer çocuğunuzun deprem sonrası deprem ile ilgili duygusal tepkileri, korkuları 4-6 haftadan fazla uzun süre devam ediyorsa profesyonel bir destek alınmalı."