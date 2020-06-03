  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7410
  • Euro
    7,5688
  • Altın
    367,4960
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
"Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol"
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 15:21:00

Korkulan oldu: Koronavirüsü 12 kişiye böyle bulaştırmış!

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika... Van'da koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan ancak izolasyon kurallarına uymayan otobüs şoförü, virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde Kovid-19 vaka sayısının 503'e yükseldi. Tedbir amaçlı karantinada olan kişi sayısı 70 bin. Tedbir amaçlı karantinası hala devam eden kişi sayısı da 19 bin olarak belirtildi.

Açıklamada, Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve testleri pozitif çıkan otobüs şoförünün, filyasyon ekiplerince evinde karantinaya alındığı bildirildi. Şoförün izolasyon kurallarına uymaması nedeniyle virüsün 12 kişiye daha bulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması için tutanakla tebligat yapılmıştır. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekipleri, bunun üzerine şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yaptı. Yapılan testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide corona virüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesindeki apartman karantinaya alındı."

ZİYARET ETTİĞİ KAYINPEDERİNİN EVİ DE KARANTİNAYA ALINDI

Açıklamada, şoförün, Gedikbulak Mahallesi'nde ziyaret ettiği kayınpederinin evinin de karantinaya alındığı belirtildi.

Van'da Kovid-19 vaka sayısının 503'e yükseldiği, 450 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedbir amaçlı karantinada olan kişi sayısı 70 bin. Tedbir amaçlı karantinası hala devam eden kişi sayısı da 19 bindir. Başkale ilçesine bağlı Örmetaş, Albayrak, Ekecek, Gedikbaşı mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi, Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi, Saray ilçesine bağlı Keçikayası, Kazlıgöl mahalleleri. Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 5 ev, Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi, Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahallelerinde karantina uygulaması devam etmektedir."

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiği ve normalleşme adımlarının atıldığı vurgulanan açıklamada, izolasyon kuralları ve yasakların ihlal edilmesi nedeniyle Kovid-19 vakalarının görüldüğü Van'da, tedbirlere uyulması istendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER