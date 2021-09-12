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12 Eylül 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 08:30:00

Konuşma ve yürüme bozukluğu anevrizma belirtisi

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Beyin damarlarını genişleterek baloncuğa ve beyin kanamasına neden olan anevrizmada erken müdahale hayati önem taşıdığını söyleyen uzmanlar "Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, narkotikler, aşırı alkol tüketimi, kafa-beyin darbeleri anevrizma oluşumunda etkin bir rol oynayabilmektedir" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, anevrizmanın 40-60 yaş grubunda daha sık görüldüğünü kaydetti. Anevrizmanın beynin damarlarında oluşan genişleme anlamına geldiğini aktaran Op. Dr. Eyüp Baykara, "Halk arasında bu genişleme baloncuk olarak biliniyor. Baloncuğun patlaması beyin kanamasına yol açıyor. Anevrizma tamamen kanamadan önce birkaç belirti olabiliyor. Konuşma ve yürüme bozuklukları, görme bozuklukları, göz etrafında ve yüzde ağrı, vücudun bir tarafında kuvvet ya da duyu kaybı, bunama, duygulanım bozukluğu, baş ağrısı bu belirtilerden bazılarıdır. Bu belirtiler dikkate alınıp gerekli incelemeler yapılırsa, anevrizmayı henüz kanamadan teşhis etme şansı olabilir" diye uyardı.

Etiketler : konuşma bozukluğu yürüme bozukluğu anevrizma hipertansiyon beyin kanaması sağlık haberleri
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