Konuşma ve yürüme bozukluğu anevrizma belirtisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, anevrizmanın 40-60 yaş grubunda daha sık görüldüğünü kaydetti. Anevrizmanın beynin damarlarında oluşan genişleme anlamına geldiğini aktaran Op. Dr. Eyüp Baykara, "Halk arasında bu genişleme baloncuk olarak biliniyor. Baloncuğun patlaması beyin kanamasına yol açıyor. Anevrizma tamamen kanamadan önce birkaç belirti olabiliyor. Konuşma ve yürüme bozuklukları, görme bozuklukları, göz etrafında ve yüzde ağrı, vücudun bir tarafında kuvvet ya da duyu kaybı, bunama, duygulanım bozukluğu, baş ağrısı bu belirtilerden bazılarıdır. Bu belirtiler dikkate alınıp gerekli incelemeler yapılırsa, anevrizmayı henüz kanamadan teşhis etme şansı olabilir" diye uyardı.