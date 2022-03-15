VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus birlikleri bomba yağdırdı!
Yeni kar yağışı geliyor
Çocuklarda karın ağrısı "Apandisit" sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Mart
Kanseri yenen kadınlar için "anne olmak" hayal değil
Tüp bebek tedavisinden önce kilo verin
Konsantrasyon sorunuyla başa çıkmak mümkün
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Kabine, bir ilkle toplanıyor! Masada savaş ve ekonomi var
Sekiz ilde eğitime 1 gün ara verildi
AB, Rusya ekonomisinin en az yüzde 15 küçülmesini bekliyor
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e geçmiş olsun telefonu
Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Türkiye'de vaka sayısı 20 binin üzerinde
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
BM'den 'nükleer çatışma' uyarısı
Başkan Erdoğan: Kalıcı ateşkes için çabalarımızı sürdüreceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'da
Zelenskiy, 16 Mart'ta ABD Kongresine hitap edecek
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta eski Türkiye'ye dönüş yolu kapanmıştır
Putin kilidi kırmaya çalışıyor
40 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Türkiye'den WECDIS hamlesi!
15 Mart 2022 Salı 07:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 07:47:00

Konsantrasyon sorunuyla başa çıkmak mümkün

ABONE OL

Her yaştaki birey (çocuklar, gençler ve yetişkinler) zaman zaman özellikle yorgunluk, acı ve daha ilginç dikkat dağıtıcı durumlar, can sıkıntısı, isteksizlik gibi zorluklar‎ karşısında dikkatsizlik ve dikkat dağınıklığı sorunlarıyla mücadele ediyor.

Her yaştaki birey (çocuklar, gençler ve yetişkinler) zaman zaman özellikle yorgunluk, acı ve daha ilginç dikkat dağıtıcı durumlar, can sıkıntısı, isteksizlik gibi zorluklar‎ karşısında dikkatsizlik ve dikkat dağınıklığı sorunlarıyla mücadele ediyor. Çocuk ve ergenlerin ‎yaklaşık yüzde 20'si‎‎ dikkat dağınıklığı ile en az ‎‎orta derecede, yüzde ‎‎4-5'i‎‎ ‎‎ciddi zorluklar yaşıyor.‎ Dikkat dağınıklığı sorunları unutkanlığa, görevleri tamamlamada yavaşlığa ve bitirememeye, organizasyon zorluklarına, konuşmalarda odaklanmayı sürdürmede zorluklara, talimatların unutulmasına, okul/ödev görevlerine odaklanmada zorluklara ve başka sorunlara yol açabiliyor. Uzman Psikolog Sinem Uçar, "Son yıllarda araştırmalarda dikkat dağınıklığı üzerindeki potansiyel çevresel etki olarak teknolojinin kullanımı olduğu da görülüyor. Kirli hava, sigara dumanına maruz kalmak, sosyal ilişki eksikliğinin de diğer çevresel etkenler olarak öne çıkıyor. Konsantrasyon bozukluğuna yol açan sebepler fark edilip müdahale edilmediği takdirde bozukluğun artmasına ve kişinin hayatını zorlaştırmaya neden oluyor. Konsantrasyon bozukluğu ile baş etmek için gerektiğinde terapi desteği almak gerekiyor" dedi. Gençlere dikkat kavramını açıklamak, neden önemli olduğu ve neden bu beceri üzerinde çalışmayı düşünmeleri gerektiği hakkında bilgi vermek yararlı olabilir: "Dikkat etmek veya konsantre olmak, gözlerimizi, kulaklarımızı ve düşüncelerimizi bir şeye sabitlemek anlamına gelir. Aynı zamanda beynimize başka bir şeye bakmamızı, dinlememizi veya düşünmemizi sağlamak için kendimize "şimdi değil" demektir. Bazı insanlar dikkat/konsantrasyon konusunda diğerlerinden daha fazla zorluk çekebilir. Bu onların suçu değil, beyinlerinin böyle olmasından kaynaklanır. Ama güzel bir haberim var, beyin biraz kas gibi olduğu için, pratik yaparsak odaklanmayı, konsantre olmayı ve dikkat etmeyi öğrenme konusunda yavaş yavaş daha iyi olabiliriz."

Etiketler : TANSİYON . Uzman Psikolog Sinem Uçar can sıkıntısı isteksizlik
Arabesk şov

Arabesk şov
Ayrıldı yurda döndü

Ayrıldı yurda döndü
22 sesten ‘zamansız' yorum

22 sesten ‘zamansız' yorum
Demet'in yıldızlı hayali

Demet'in yıldızlı hayali
'Hakim'le dönüyor

'Hakim'le dönüyor
Bir dizi daha reyting kurbanı

Bir dizi daha reyting kurbanı
Dağda enerji topladı

Dağda enerji topladı
Hatıram Olsun düeti

Hatıram Olsun düeti
Çapkınlık yarıda kaldı

Çapkınlık yarıda kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER