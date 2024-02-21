Kolon kanserini önleyen besin: Bakliyat

Yurt dışında yapılan son araştırma sonuçlarına göre haftada bir bakliyat tüketildiğinde kalın bağırsak (kolon) ve makat kanseri olma riski yüzde 26 azalıyor. Haftada 2 kez tüketildiğinde ise bu oran yüzde 35'e çıkıyor. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Kanser riskinin azalmasının nedeni bakliyatta flavenoit adı verilen birtakım maddeler var. Bunlar anti-kanserojen, etki yapıyor. Yani kanserden koruyucu maddeler. Dolayısıyla bu maddeleri çok tüketmek hem kanser hücrelerinin büyümesini hem de kanserin oluşması ve gelişmesini engelliyor" açıklamasını yaptı.