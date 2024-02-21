Kolon kanserini önleyen besin: Bakliyat
Haftada bir bakliyat tüketildiğinde kalın bağırsak (kolon) ve makat kanseri olma riski yüzde 26 azalıyor.
Yurt dışında yapılan son araştırma sonuçlarına göre haftada bir bakliyat tüketildiğinde kalın bağırsak (kolon) ve makat kanseri olma riski yüzde 26 azalıyor. Haftada 2 kez tüketildiğinde ise bu oran yüzde 35'e çıkıyor. Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Kanser riskinin azalmasının nedeni bakliyatta flavenoit adı verilen birtakım maddeler var. Bunlar anti-kanserojen, etki yapıyor. Yani kanserden koruyucu maddeler. Dolayısıyla bu maddeleri çok tüketmek hem kanser hücrelerinin büyümesini hem de kanserin oluşması ve gelişmesini engelliyor" açıklamasını yaptı.