Kolesterolü olan filtre, tansiyonu olan sütlü kahve içsin

Günlük ortalama 3 fincan kahve içmek; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma riskini büyük oranda azaltıyor. Bir şartla; yanında sigara içilmemesi gerekiyor.



Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandan beri sürekli tartışılan bir konu... Bir yanda antioksidan aktivitesi ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar ile diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler karşı karşıya. Ancak yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları hep kahve severlerden yana. "Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut" diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolesterol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz hem daha fazla, hem de kremalı, aromalı, tatlandırılmış kahveleri tercih ediyorsanız, o zaman kolesterole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi seçmelisiniz" diyor. Kahvenin kalbimize etkisi ise şöyle:

AŞIRIYA KAÇILMAMALI

Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor. Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor. Bir şartla; yanında sigara içilmemesi gerekiyor.Prof. Dr. Barış Çaynak şunları anlatıyor: Uzun vadeli kafein tüketiminin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırabileceği düşünülürken, birçok çalışma bu yaklaşımın doğru olmadığını gösteriyor. Ancak zaten yüksek tansiyonunuz varsa, kahvenin ve dolayısıyla kafeinin bir risk oluşturabileceği unutulmamalı.

KREMA VE AROMALI OLMAMALI

Kısaca tansiyon riskiniz varsa ve kan basıncınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, kahve içerken kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Yine aynı şekilde kahvenizi az, sütü bol koyarak kahve tüketebilirsiniz. Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut. Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolesterol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz hem daha fazla, hem de kremalı, aromalı, tatlandırılmış kahveleri tercih ediyorsanız, o zaman kolesterole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi seçmelisiniz.

ADRENALİN SALINIYOR

Klinik deneyimler, kafeinin kalp atım hızı değişkenliği düşük, kalp rahatsızlığı olan veya kalp krizi geçiren insanlar için bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söylüyor. Ancak araştırmalar, düzenli bir kahve içicisi yani günlük ortalama 2-4 fincan aralığında kahve içen birisi için olumsuz etki yaratmadığını gösteriyor. Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor.

SÜT EKLEYEBİLİRSİNİZ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Kafein, iyi bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi hayati olan ve suda çözünebilir besinlerin kaybına sebep olabilir ve daha güçlü diüretiklerle aynı riskleri taşır. Eğer günde 6 bardak ve üstü kahve tüketiyorsanız, kahvenize süt ekleyerek bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz" diyerek uyardı.