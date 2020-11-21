  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
"Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
BAE'den skandal destek! Hafter'e yeni savunma sistemi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu
Yeni koronavirüs önlemleri devreye girdi
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Ahmet Kural'dan Çağla Gizem Çelik'e tanıdık bakış! Sosyal medyada çok konuşulmuştu...
Google kullanıma soktu... SMS ölmedi yenilendi
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Akrep aşk enerjisinde
Bilinçsiz antibiyotik kullanmanın 5 zararı
Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
Macron, kirli tarihini unutturmak için yine Türkiye'yi suçladı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 8 ay sonra İstanbul'a döndü
İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu
Deniz Çakır'ın rol arkadaşı Fikret Kuşkan oldu!
Kolesterol savaşçısı: Sarımsak tozu
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı; yufkaya dikkat
21 Kasım 2020 Cumartesi 12:55:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 12:55:00

Kolesterol savaşçısı: Sarımsak tozu

ABONE OL

Yemeklere baharat gibi eklenen 'sarımsak tozu' sayesinde kısa süre içinde kolesterolü dengeleyip kanser oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Sarımsağın kullanıldığı her yerde rahatlıkla sarımsak tozunun da kullanılabileceğini dile getiren bitkisel beslenme uzmanları “Ancak sarımsak tozu taze sarımsakların kurutulup öğütülmesi sonucunda tuzla karıştırılması sonucu elde edilen bir ürün olduğu için sarımsak tozuyla yapılan yemeklerin tuz miktarına dikkat etmek gerekir. Düzenli kullanıldığında şeker hastalığından kolesterole, kanserden kemik hastalıklarına, sindirimden bağışıklığa kadar bir çok hastalığın tedavisinde olumlu etki gösteriyor” diyor. 

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...
Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!
Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor

Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor
Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok
Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER