Kolesterol savaşçısı: Sarımsak tozu

Sarımsağın kullanıldığı her yerde rahatlıkla sarımsak tozunun da kullanılabileceğini dile getiren bitkisel beslenme uzmanları “Ancak sarımsak tozu taze sarımsakların kurutulup öğütülmesi sonucunda tuzla karıştırılması sonucu elde edilen bir ürün olduğu için sarımsak tozuyla yapılan yemeklerin tuz miktarına dikkat etmek gerekir. Düzenli kullanıldığında şeker hastalığından kolesterole, kanserden kemik hastalıklarına, sindirimden bağışıklığa kadar bir çok hastalığın tedavisinde olumlu etki gösteriyor” diyor.