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10 Kasım 2020 Salı 12:56:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 12:56:00

Kolesterol düşmanı: Nar kabuğu

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Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi narın kabuğundan yapılan çay, kolesterolü dengeliyor, kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor.

Kasım ayında başlayıp ocak sonuna kadar taze bulabildiğimiz narın faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan bu kış meyvesinin kendi kadar kabuğu da şifalıdır. Kurutup çayını yaparsanız kolesterolle mücadele edebilir, kalp ve damar sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilirsiniz. Kabuğundan yapılan çay için bitkisel tedavi uzmanları, hastalıklara karşı bünyeyi güçlü hale getirdiğini, gribe karşı savaş açtığını söylüyor. Uzmanlar, "Bir adet nar ortalama 102 kalorilik bir enerji içerir. Boğaz, akciğer ve göğüs için faydalı bir meyvedir. Günde bir nar günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Yemeklerden sonra yediğiniz nar mideye iyi gelir. Aynı zamanda demir, kalsiyum, K vitamini, çinko, bakır, bol miktarda manganez içerir. Bu bol vitaminli meyveden kışın çocuklarınıza nar çayı içirerek de faydalanabilirsiniz" diyor. 

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