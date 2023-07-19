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19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:28:00

Kol ağrısı bir haftadan uzun sürerse dikkat!

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek; "Bir haftayı geçen tek veya çift taraflı ağrı varsa hekime başvurup sebebini ortaya koymak gerekir" dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selcen Güre, geçmeyen kol ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek; "Bir haftayı geçen tek veya çift taraflı ağrı varsa hekime başvurup sebebini ortaya koymak gerekir" dedi. Dr. Güre, "Son dönemde kol ağrısı şikayetlerinin arttığını görüyoruz. Kol ağrısının birçok sebebi olabilir. Boyun kısmında bir fıtık veya kireçlenmeden dolayı sinir basısına bağlı olarak kola inen bir ağrı olabilir. Başla omuz arasında bir sinir sıkışması sonucu tüm kolda yaygın bir ağrı hatta bazen şişlik veya renk değişiminin görüşebildiği durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir sıkış sendromu oluşabilir. Omuz seviyesindeki ağrılar genellikle dirseğe kadar uzanan kol ağrılarına neden olabilir. İlerlerse hareket güçlüğüne neden olabilir. Direk ekleminde yaşanan bir ağrı olursa dışta olursa 'Tenisçi dirseği', içte olursa 'Golfçü dirseği' dediğimiz hadiseler yaşanabilir. Kolun daha aşağılarda bir takım sinir ve damarlarla ilgili sıkıntılar veya basılar söz konusu olabilir. Bilek bölgesinde sinir sıkışmaları veya fazla kullanmaya bağlı ağrılar olabilir. Ellerde de iltihaplı veya diğer türlü romatizma kaynaklı ağrılar olabilir. Vücudumuzu bölge bölge inceleyecek olursak, farklı farklı kaynaklar nedeniyle kol ağrıları ortaya çıkmaktadır" dedi.

Etiketler : Kol ağrısı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyo Uzmanı Dr. Selcen Güre
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