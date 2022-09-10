Kök hücreyle gençleşecek

Sunucu Ece Vahapoğlu, gençlik formülünü açıkladı. 44 yaşındaki sunucu, kök hücre tedavisi göreceğini söyledi. Kozmetik markası Sephora'nın yeni sezon koleksiyonunun tanıtımında konuşan Vahapoğlu, ''Boynumdan kitle alındı. Kök hücre tedavisinde kullanılacak. Amacı yaşlanmayı önlemek. Artık 44 yaşıma geldim. Bu tarz tedaviler şart oldu. 2 gündür saçlarımı dahi yıkayamıyorum'' dedi. Davete Hazal Türesan, Ceren Moray, Elvin Levinler, Güneş Mutlu ve Ezgi Gör gibi isimler de katıldı.