Kök hücre ile diz kireçlenmesinden kurtulun
Doç. Dr. Sena Tolu, dünyada yaklaşık 250 milyon kişinin diz kireçlenmesinden muzdarip olduğunu belirtti.
Dünyada yaklaşık 250 milyon kişinin diz kireçlenmesinden muzdarip olduğunu belirten Doç. Dr. Sena Tolu, "Diz eklemi insan vücudunun en büyük ve en sık yaralanan eklemidir. Diz ekleminde ağrı, şişlik ve harekette kısıtlılık kireçlenmenin temel belirtileridir. Kireçlenmenin seviyesi ilerledikçe merdiven inip çıkmak, çömelmek hatta yürümek bile zorlukla yapılır hatta yapılamaz hale gelebilir. Diz kireçlenmesinde eklem boşluğuna enjekte edilen kök hücreler kıkırdak hücrelerine dönüşerek, kıkırdak dokunun yenilenmesini sağlamaktadır" dedi.
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