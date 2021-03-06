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06 Mart 2021 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 18:30:00

Kök bitkiler kaynatılmalı, yapraklar demlenmeli

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Bitki çaylarının bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle ilaçlarla etkileşime girebileceği için dikkatli olunması gerektiğini belirtip, uyarılarda bulundu.

Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Adaçayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamile olan kişiler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Mide ağrısı için kekik veya baş ağrısı için biberiye çayı içmek istediğinizde, bu bitkilerin yüksek tansiyon ilaçlarıyla etkileşebildiğini bilmeniz gerekiyor. Alerji ve kolesterole iyi gelen ekinezya çayı da doğum kontrol ilacı kullanıyorsanız, istenmeyen etkilere neden olabilir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen zencefil ise kan inceltici ilaçlarla birlikte tüketilirken dikkat edilmeli. İlaç tüketenler bir uzmana danışmadan bitki çayı tüketmemeli" dedi.

DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLANMALI

Bitki çayının faydasını alabilmek için en önemli şeylerden birinin çayı doğru hazırlamak olduğunu aktaran Zünbülcan, "Hazırlarken hem suyunun derecesini doğru seçmek hem de hazırlama şeklini bitkinin kök veya yaprak oluşuna göre belirlemek gerekiyor. Zencefil kök olduğu için kaynatılarak tüketilmeli. Eğer adaçayı, ıhlamur gibi yaprak bitki tüketiliyorsa, ılık suda demlenerek tüketilmeli. Bu şekilde yapılırsa, her bitkinin içinde olan etken madde ortaya çıkar. Kök olanlar kaynatılırken, yaprak olanlar demlenmeli. Bitkiler 6-8 dakikadan uzun demlenmemeli" diye konuştu.

Etiketler : bitki kök bitki diyet derya zünbülcan
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