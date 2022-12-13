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13 Aralık 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 08:30:00

KOAH'tan kurtulmanın yolu sigarayı bırakmak geçiyor

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Dünyada tüm ölüm nedenleri sıralamasında 4. sırada yer alan KOAH'ın tanımını yapan Uzm. Dr. Ayşe Didem Tezcan, "KOAH; akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır.

Dünyada tüm ölüm nedenleri sıralamasında 4. sırada yer alan KOAH'ın tanımını yapan Uzm. Dr. Ayşe Didem Tezcan, "KOAH; akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. Nefes alma ile birlikte akciğerlere dolan temiz hava bronşlar tarafından emilir ve temiz hava içerisinde yer alan oksijen, kan ile dokulara ulaştırılır. KOAH hastalığının oluştuğunda bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin büyük oranda azalmasına neden olur. Bu durumda alınan temiz hava akciğerlerden yeteri kadar emilemez, dolayısıyla kan ile dokulara yeterli oksijen iletimi sağlanamaz" dedi. Sigara içmenin KOAH'ın nedenleri arasında ilk sırada olduğunu ifade eden Tezcan, "İlk ve en önemli sebep sigara içmektir. Günümüzde üreticiler light, hafif düşük katranlı, aromalı - mentollü ya da zararı azaltılmış sigara diyerek tüketiciyi ikna etme yollarına başvurmaktadır. Fakat bilinmelidir ki bu şekilde reklamı yapılan tüm sigaralar oldukça zararlıdır. Bununla beraber solunan havanın kirli olması, tandır ve tezek kullanılması, geçirilmiş akciğer enfeksiyonlarının olması, yetersiz beslenme ve ailesel yatkınlık hastalığın belli başlı sebeplerindendir. Tedavide ilk ve en önemlisi sigarayı bırakmaktır. Beraberinde tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmamak, nefes açıcı ilaç kullanmak, uzun süreli oksijen tedavisi almak, atak tedavisi görmek ve destekleyici tedavi almaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : KOAH Dr. Ayşe Didem Tezcan bronş adı
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