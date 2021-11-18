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18 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00

KOAH'a zemin hazırlayan 4 etken

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Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle kendini belli eden KOAH'ın en önemli nedeni sigara ve sigara dumanına maruz kalmak. Genetik yatkınlık ve çevre kirliliği de diğer önemli nedenler arasında!

Nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle kendini belli eden KOAH'ın en önemli nedeni sigara ve sigara dumanına maruz kalmak. Genetik yatkınlık ve çevre kirliliği de diğer önemli nedenler arasında!

Günümüzde hızla yaygınlaşan, sigara içimi ve sigara dumanına maruz kalma başta olmak üzere bir çok etkene bağlı olarak gelişen bir hastalık KOAH. Akciğer dokusunda bozulmalara ve hava yollarında tıkanmaya neden oluyor; nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlere yol açarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biridir ve her 10 yetişkinden birinin bu hastalığa sahip olduğu düşünülmektedir. Hastalık, en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında kalp hastalıkları ve inmeden sonra üçüncü sıradadır. Ülkemizde sigara içenlerin artması ve hava kirliliği önümüzdeki yıllarda hastalık yükünün daha da artacağını düşündürmektedir" diyor.

SİGARA İÇMEK VE DUMANINA MARUZ KALMAK

Sigara içimi en iyi bilinen risk faktörüdür ve KOAH hastalarının büyük çoğunluğunda (yüzde 80) sigara öyküsü vardır. Tütün ürünleri kullanımı ve sigara içiminin süresi ve miktarı hastalık şiddetine katkıda bulunurken, eşik düzeyi kişiden kişiye değişir. Sigara içmeyen kişilerin de sigara dumanına maruz kalması (pasif içicilik) KOAH gelişimi için risk faktörleridir. Bu nedenle sigara içmeseniz bile sigara içilen ortamda bulunmamaya, sigara dumanına maruz kalmamaya çalışın.

EV İÇİ VE DIŞ ORTAMDA HAVA KİRLİLİĞİ

Ev içi hava kirliliği (özellikle kapalı alanlarda tezek, ekin artıkları, odun, çalı çırpı vb biyomas yakıtlarla ısınma ya da yemek pişirme) ile dış ortam hava kirliliği KOAH riskini artırmaktadır. Bu nedenle ev içinde de gerekirse maske takın, ortamı havalandırın.

GENETİK YATKINLIK

Erişkinlikte kronik akciğer hastalığı gelişimine hayatın erken dönemindeki olaylar yatkınlık yaratabilir. Gebelikte veya çocuklukta akciğer gelişimini etkileyen herhangi bir faktör KOAH riskini artırma potansiyeline sahiptir. Kronik bronşit, astım ve bronş aşırı duyarlılığı da KOAH gelişimine zemin hazırlayabilmektedir.

MESLEKİ MARUZİYET

İş yerinde duman, kimyasal maddeler ve toza kronik maruziyet KOAH gelişiminde temel risk faktörlerinden biridir. Maruziyet yoğun ve uzun süreli olduğunda, eşlik eden sigara içimi de varsa hastalık riski çok daha artar.

DİKKAT! KOAH HASTALARI KOVİD-19'U DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekai Tarım, "Özellikle pandemi döneminde hastaların Kovid-19 virüsüyle enfekte olma korkusu nedeniyle hastane ve hekimlerine ulaşmakta gecikmesi, KOAH hastalarının takip ve tedavisinde ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmuş, eksik ve yetersiz tedaviler hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yine KOAH, Kovid-19 enfeksiyonu için bir risk faktörü olmakta ve KOAH'lı hastalar Kovid-19'u daha ağır geçirebilmektedirler. Pandemi nedeniyle genellikle evden dışarı çıkmayan yaşlı hastalarda, egzersiz kapasitesinde azalma, kaslarda zayıflama olmaktadır. Bu nedenle günlük düzenli yürüyüş ihmal edilmemelidir" diyor.

Etiketler : Sigara içmek KOAH Mesleki maruziyet Dr. Zekai Tarım
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