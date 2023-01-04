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04 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00

Koah sadece sigara içenlerde gelişme

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KOAH'ın dünyada en sık yaşam kaybına neden olan dördüncü hastalık

KOAH'ın dünyada en sık yaşam kaybına neden olan dördüncü hastalık olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman, bundan 8 sene sonra ise hastalığın üçüncü sıraya çıkacağının öngörüldüğüne işaret etti. KOAH'ın gelişen pasif maruziyette bazı meslek hastalıklarında ya da sürekli toz dumana ve gaza maruz kalan insanlarda da gelişebildiğine değinen Dr. Öğr. Ü. Akduman, "Sigara içmeyen insanlarda da KOAH gelişebilmektedir. Mesleki maruziyet, genetik hastalıklar ya da pasif sigara içiciliği bu duruma neden olabiliyor. Bununla birlikte sigaranın KOAH gelişiminde etkili olduğu bilinen bir gerçek. Her KOAH hastası sigara içmemekle birlikte tanı alan kişilerin yüzde 90'ının sigara kullandığı görülüyor" diye konuştu.

Etiketler : KOAH Dr. Öğr. Üyesi Seha Akduman pasif maruziyet Mesleki maruziyet
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