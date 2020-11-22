  • BIST
    1329.74
  • Dolar
    7,8000
  • Euro
    9,2593
  • Altın
    470,0530
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin'den işgalci Ermenistan'a Karabağ mesajı
Yüce Divan'da yargılanacaklar! 9 yıl sonra bir ilk…
Meteoroloji'den bazı illere kritik yağış uyarısı
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Türkiye'den o skandal fotoğraf karesine sert tepki!
Almanya PKK'yı koruyor!
Merkel'den devletlere aşı için çağrı
Çin'de yeni salgın krizi!
'Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır'
Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilen ABD'ye Rusya'dan tepki: Kabul edilemez
G20 Liderler Zirvesi sona erdi
'Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli'
'Türkiye ve ABD'nin uzun bir işbirliği geleneği var'
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Fahriye Evcen'den filtreli poz
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... 22 Kasım koronavirüs tablosu
Aslıhan Karalar'ın nazarı telefondan çıktı
İbrahim Kutluay ve kızı İrem Kutluay'ın baba kız günü
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!
22 Kasım 2020 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 07:13:00

KOAH, idrar kaçırma riskini artırıyor

ABONE OL

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, yapılan çalışmalarda kadınlarda ve erkeklerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile idrar kaçırma arasında net bir ilişki gösterildiğini belirtti.

Kilo problemi olan KOAH hastalarının zayıflamasının idrar kaçırma şiddetini azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan, uzun yıllar KOAH hastalığına maruz kalmanın da idrar kaçırma riskini artırdığının altını çizdi. Tarcan, “İdrar kaçırma tedavisinde asıl hedef; KOAH hastalığının tedavisi olmalı. Bu hastalık bir noktaya kadar ya da yeteri kadar tedavi edilmezse, ondan sonra asıl idrar kaçırmaya yönelik cerrahi ve medikal tedaviler denenmeli. Bu hastalığın semptomlarının tedavisi çoğu zaman her iki tür idrar kaçırmanın da tedavisi anlamına geliyor. Kökten tedavi süreci planlanana kadar hijyenik sorunların ortaya çıkmaması için hijyenik mesane pedi kullanılmalıdır” diye konuştu.

'Koku ve tat alamıyorum'

'Koku ve tat alamıyorum'
İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi

İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı

İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu

Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada

Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi

Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi
Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok

Yasemin Özilhan'dan 'ekranlara dönüş' açıklaması: 10 yıl sonra beklentim yok
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
Hazal Kaya'nın 'Patron Bebek'i Fikret Ali

Hazal Kaya'nın 'Patron Bebek'i Fikret Ali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER