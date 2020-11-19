KOAH hastalarına Kovid-19 önerileri

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) en önemli alevlenme sebebinin solunum sistemi enfeksiyonları olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “KOAH’ta gerek bronş duvarlarındaki koruyucu bariyerlerdeki yıkım, gerekse akciğer dokusundaki hasar kişiyi enfeksiyonlara daha açık kılıyor ve gelişen enfeksiyonların iyileşme süreci de daha uzun oluyor. KOVID-19 çalışmalarında, KOAH varlığının koronavirüs enfeksiyonun daha ağır ve daha ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda ölüm oranları yüzde 55-60 düzeyinde” dedi. KOAH hastalarının diğer sağlıklı bireyler için geçerli olan tüm korunma yöntemlerine eksiksiz uymaları gerektiğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Hastalarımızın çok mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri, ev dışına çıkma mecburiyetinde olan ev içi aile bireylerinin korunmaya özen göstermeleri ve eve döndüklerinde titizlikle ellerini sabunlamaları gerekiyor. Tüm bireylerin sık sık ellerini antiseptiklerle ve yüzde 80 alkol içeren kolonyalar ile temizlemeleri bulaş riskini azaltmaktadır. Yakınlarımızla tokalaşma, sarılma, öpüşme tamamen bırakılmalı. Ev içi aile bireylerinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişirse iyileşene kadar hastadan uzak durmalı” diye konuştu. Sönmez, “Sigara kullanmaya devam eden KOAH’lı hastalar bir an önce sigarayı bırakmalı. Enfeksiyonlarla savaşta bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli; bu sebeple bağışıklığı artıran sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, düzenli ve yeterli uyku gibi temel unsurlara da dikkat edilmeli” önerisinde bulundu.

