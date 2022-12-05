KOAH akciğer kanserini tetikler

KOAH hastalarının akciğer kanseri açısından da risk altında olduğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Arman, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani halk arasında bilinen adıyla KOAH'ın, akciğerdeki hava akışının tıkanmasına yol açan iltihabi bir akciğer rahatsızlığı olduğunu belirti. KOAH'ın bronşit ve amfizem şeklinde iki temel yolla akciğerleri etkilediğini aktaran Arman, "Kronik bronşit, akciğerde bronş adı verilen hava tüplerinde iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihaplanma sonucu solunum yollarında artmış mukus salgısı yani balgam görürüz. Amfizem ise hava değişiminin yapıldığı alveol keseciklerini harap eden bir durumdur. Amfizem sonucunda da KOAH hastalarında akciğerde temiz-kirli hava değişimi sekteye uğrar. Ayrıca KOAH'ın ülkemizde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Akciğeri etkileyen bir diğer hastalık olan akciğer kanseri de tüm kanser türleri arasında en sık görülenlerden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.