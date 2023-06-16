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16 Haziran 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 08:30:00

Klimaya bağlı “yaz zatürresi” oluşabilir

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Prof. Dr. Şevket Özkaya, klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yaz zatürresi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yazın artan sıcaklıklar dolayısıyla klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan yaz zatürresi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Klima sularında üreyen 'Legionella' bakterisi bu zatürreye sebep olur. O yüzden klima temizliğine önem verilmelidir" dedi. Özellikle klimaların iyi temizlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Klima zatürresinde grip gibi belirgin değil. Eklem ağrıları, ateş, halsizlik, ishal gibi hafif soğuk algınlığı belirtileriyle seyrettiği için de hemen anlaşılmayabilir. Özellikle kronik hastalığı olanlarda hayati sonuçlar doğurabilir. Ani ısı değişiklerine, örneğin sıcaktan soğuya ve klimalara maruz kalmakla oluşan belirtiler korona ile de karışabilir. Klima ayarlarını 22 derecenin altına düşürmesinler. Özellikle de bu ısı değişimlerine uzun süre maruz kalmamalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : yaz klima sıcaklık zatürre
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