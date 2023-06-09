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09 Haziran 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:37:00

Klimalar alerjiyi tetikleyebilir

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Dört mevsimin en çok tercih edilen iklimlendirme cihazı klimalarda bilinçsiz tercihler, astımı ve alerjisi olan kişilerin sağlığını önemli ölçüde etkiliyor.

Dört mevsimin en çok tercih edilen iklimlendirme cihazı klimalarda bilinçsiz tercihler, astımı ve alerjisi olan kişilerin sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Uzmanlar "Klimanın kullanıldığı ortamın aşırı soğutulmaması ve ideal sıcaklıkta kullanılması alerjisi olan birinin konforunda olumlu yönde artış sağlayacaktır. Aynı zamanda cihazın uzun süre çalıştırılması ve fanın doğrudan kişinin üzerine üflememesi gerekir. Yeterli dezenfeksiyon ile yılda en az iki kez bakım yapılmaması, klimaların batarya ve filtrelerinde bazı bakterilerin birikmesine, çoğalmasına ve sonrasında bu bakterilerin ortam havasına yayılmasına neden olur. Cihaz temizliği ve bakımlarının düzenli yapılması bu durumun önüne geçer" şeklinde bilgi verdi.

Etiketler : Klimalar alerjiyi tetikleyebilir Cihaz temizliği
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