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13 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00

Kleptomanide çocukluk travmaları etkili

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Halk arasında çalma hastalığı olarak bilinen "kleptomani" yaşayan kişilerde, çocukluk döneminde yaşanan ruhsal travmaların etkili olduğunu belirten uzmanlar, kişide olumsuz ruh halini azaltmak veya bastırılmış öfkenin göstergesi olarak böyle bir semptom geliştiğini vurguluyor.

Halk arasında çalma hastalığı olarak bilinen "kleptomani" yaşayan kişilerde, çocukluk döneminde yaşanan ruhsal travmaların etkili olduğunu belirten uzmanlar, kişide olumsuz ruh halini azaltmak veya bastırılmış öfkenin göstergesi olarak böyle bir semptom geliştiğini vurguluyor. Kleptomanin hırsızlık ile eş anlamlı olmadığının altını çizen uzmanlar, dürtü kontrol bozuklukları adı altında sınıflandırıldığını çalma dürtüsünü engelleyememe hali olduğunu belirtiyor. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Habib Erensoy, kleptomaninin depresyon, kişilik bozuklukları, Dissosiatif Bozukluk ve takıntı hastalıkları gibi psikiyatrik hastalıklarla beraber veya epilepsi, demans ve bazı beyin tümörleriyle görülebildiğini kaydetti. Doç. Dr. Habib Erensoy, "Kleptomani, dürtüselliği azaltmak ve eşlik eden psikiyatrik hastalıkları tedavi ederek kontrol altına alınır. Travmatik yaşantıları olanlarda psikoterapi, belirtileri azaltır" diye konuştu.

Etiketler : Kleptomani çocukluk travmaları Doç. Dr. Habib Erensoy epilepsi
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