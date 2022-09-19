Kızamık salgını kapımızda!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca, Türkiye ve yurt dışında aşı reddinin çok yüksek olmasıyla beraber son dönemlerde kızamık vakalarında artış yaşandığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Avrupa'da 90 bin kızamık vakası görüldüğünü anlatan Arıca, 53 farklı ülkede 40'a yakın ölüm yaşandığını da ifade etti. Türkiye'de 40 bin civarında aşı reddi olduğunu belirten Arıca, ülkemizin de kızamık salgını tehdidi altında olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü bizi uyarıyor. Özellikle kızamık vakalarının artması bekleniyor. Bu nedenle tüm dünyada, Avrupa'da ve ülkemizde de kızamıkla ilgili bir takım önlemler alınmaya başladı. Kızamık aşısı olunmadığı takdirde önümüzdeki dönemlerde kızamık salgınları beklenmekte" diye konuştu.



ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Kızamığın solunum yoluyla bulaştığını ve özellikle de çocukları enfekte ettiği sözlerine ekleyen Arıca, hastalığın etkilerini şöyle anlattı: "Özellikle 12 yaş altı çocuklarda kızamık vakası görüldüğünde, gebelerde görüldüğünde, yaşlılarda görüldüğü zaman ölümcül olabiliyor. Kızamık büyük bir kısmı ayakta atlatılıyor. 5 ile 7 gün arasında enfeksiyon süresi oluyor. Bazen 10 güne artabiliyor. Özellikle çocuk yaş grubunda, karaciğer, akciğere ve beyine olan etkileri multipi organ yetmezliklerine yol açabiliyor. Bu nedenle sadece vücutta döküntü, ateş, mide bulantısı kusma ile başvuran çocuklarda ilerleyen dönemlerde ölümcül nedenlere yol açabilir."