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Kız çocuklarına dikkat... Obezite erken ergenliği artırıyor!
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11 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00

Kız çocuklarına dikkat... Obezite erken ergenliği artırıyor!

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Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenlik döneminin sağlıklı geçirebilmesi için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, ailelere uyarılarda bulundu.

Kızların ortalama 8 ila 13, erkeklerin 9 ila 14 yaş arasında ergenliğe başladığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Sağsak, "Obezite sorunu yaşayan kız çocuklarında ergenlik yaşı öne kaydı. Ancak bazı olgularda belli hastalıklara bağlı olarak da erken ergenlik gelişebilir" dedi. İklim değişiklikleri, beslenme, fiziksel ve genetik faktörlerin ergenliğin başlama yaşını etkileyeceğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Sağsak, sözlerine şöyle devam etti: "Erken ergenlik özellikle kızlarda 8 yaşından önce meme büyümesinin olması erkeklerde 9 yaşından önce testis büyümesinin olması durumu olarak tanımlanabilir. Kızların 10 yaşından önce adet olması da erken ergenlik olarak değerlendirilmeli. Kızlarda 8 yaşından, erkeklerde 9 yaşından önce genital kıllanmanın ve koltuk altı kıllanmasının olması da erkendir. Erken ergenlik diyebilmemiz için bu bulgularla birlikte hormonal değerlerde artış olması ve kemik yaşının ileri olması gerekir. Ağır spor yapan genç ve çocuklarda ergenliğin ilerleyen yıllara kaydığını görebiliyoruz. Bununla birlikte ergenliğin erken başlamasının yanında beklenenden hızlı ilerlemesi anormal olabilir. Bu gibi durumlarda hekimlerin değerlendirilmesi gerekmektedir."

Etiketler : obezite ergenlik elif sağsak
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