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Kısıtlamaların gevşetilmesi astımı artırıyor
28 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00

Kısıtlamaların gevşetilmesi astımı artırıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Business Standard'ın haberine göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Business Standard'ın haberine göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi. Profesör Adrian Martineau, çalışmanın Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından astım krizi görülme oranının yükseldiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Martineau, salgın döneminde uygulanan maske ve mesafe gibi bazı tedbirlerin solunum kaynaklı bazı rahatsızlıkların ilerlemesine engel olabileceğini kaydetti. Dünya en az 300 milyon, İngiltere'de ise 5 milyondan fazla astım hasta bulunduğu belirtiliyor. Nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın yanı sıra hırıltı ve öksürüğün astım belirtileri olduğu ifade ediliyor.

Etiketler : İngiltere Business Standard Kovid-19 kısıtlamaları astım krizi
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