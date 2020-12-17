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17 Aralık 2020 Perşembe 02:56:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 15:09:00

Kışın ince ama kat kat giyinin

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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, kış aylarında kalbi soğuktan korumanın yollarını anlatarak kalp için beslenme önerileri verdi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, “Kış aylarında kalbimizi soğuktan korumak için kalın kıyafetler giymek yerine ince ve kat kat kıyafetler tercih etmeliyiz” dedi. Gündüz, “Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir. Bu büzüşme hali kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir. Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir” diye konuştu. Kış aylarında kanda pıhtılaşma faktörlerinin de arttığını ve kapalı ortamlarda vakit geçirildiğinden solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, “Kanda oluşan pıhtılaşma kalp krizi ve felç gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Kışın dışarıda yürürken çok fazla efor sarf ediyoruz. Bu ağır efora hazırlıklı olmayan vücut, kalbi sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle kış aylarında sağlığımız için soğuktan korunmak büyük önem arz ediyor. Soğuktan korunurken de yapılması gerekenler var. Soğuktan korunmak için kalın kıyafetler giymektense ince ve kat kat kıyafetler giymeliyiz. Bu şekilde giyinmenin amacı, kat kat kıyafetler arasında kalan havanın bir nevi yalıtım etkisi yaratarak vücut sıcaklığımızın düşmesini engellemesidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sabahattin Gündüz soğuktan korumanın yolları kalp krizi
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