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09 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00

Kış depresyonuna karşı günlük rutininizi değiştirin

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Kış aylarında sık rastlanan kış depresyonuna karşı uyarılarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Gözde Nur Kınalı, "Depresyonu önlemek için ilk yapılması gerekenlerden biri davranış aktivasyonudur.

Kış aylarında sık rastlanan kış depresyonuna karşı uyarılarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Gözde Nur Kınalı, "Depresyonu önlemek için ilk yapılması gerekenlerden biri davranış aktivasyonudur. Kişinin yaşam rutininin kendiliğinden mutluluk getirmediği bazı zaman dilimleri için rutinlerin tekrar organize edilmesi gerekmektedir. Kişi sosyal destek mekanizması geliştirmeli, hareketliliğini artırmalı ve güneşli anların olduğu fırsat zamanlarını iyi değerlendirmelidir. Kış döneminde de kendisine mutluluk verecek nedenler bulmalıdır. Böylece kışa yönelik algıları da değişebileceği gibi daha az depresif hissetmesine yol açabilir" dedi.

Etiketler : Kış depresyonu Kış ayları Depresyon Psikolog Gözde Nur Kınalı
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