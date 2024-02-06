Kış çaylarını çok tüketmeyin

Uzmanlar kış aylarında fazla tüketilecek karışım çayların faydadan çok zarara sebep olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alper Şener, "Kış çayları yoğun kullanılıyor. Kış çayları başlamasıyla birlikte de kış çaylarının maalesef bazılarının, bazı tüplerinin, bazı tiplerinin, bazı karışımların, karaciğerde toksik etki yani zararlı etki, karaciğer zehirlenmesine sebep olması gibi tablo da başlıyor. Bu bazen hafif seyrediliyor, bazen de ağır seyredebiliyor. Organ nakline kadar sebep olabiliyor. Özellikle kış çayların da ideali aktarlarda olan karışımlar değil paket, paketli, patentli özellikle Aflatoksin, Mikotoksin taramasından geçmiş olan ürünlerin kullanılması" dedi.

