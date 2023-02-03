Kış aylarında duygusal açlık artıyor

Diyetisyen Balkan, önerilerini şöyle sıraladı: "Kapalı, soğuk havalar sizi daha depresif bir ruh haline itebilir. Bu da beraberinde duygusal yemeyi getirebilir. Serotonini arttırmak adına vücut karbonhidrat ve kızartma ağırlıklı besinlere yönelebilir. Bu noktada küçük önerilerle serotonin düzeyinizi arttırabilirsiniz. Mutlaka hareket edin. Sıvı alımına özen gösterin. D vitamini değerinizi kontrol ettirin, gerekirse takviye alın. Seratonin (mutluluk hormonu) arttırmaya yardımcı besinlerden destek alın. Triptofan miktarı yüksek besinlerden et, süt, yumurta, peynir, kuruyemiş tüketimi; B6 B9 ve B12 vitaminleri içeren muz, avokado, tam tahıllı yiyecekler serotonin düzeyinin arttırılmasına yardımcı olur. Uyku düzeninize önem verin. Ana öğünlerde mutlaka sebze kaynağı, özellikle yeşil yapraklı sebzelere yer verin. Ana ve ara öğünlerde yeterli doygunluğu sağlayın, TV karşısı atıştırmalıklarından sakının."