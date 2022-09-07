Kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat

Okulların başlamasına yakın kırtasiye alışverişi yapacaklara uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Hilal Kuday, "Yönetmeliklere uymayan, renkli ve kokulu kırtasiye ürünlerinde kimyasal bileşenlere uzun süre maruz kalınması solunum hastalıklarından kansere kadar birçok sağlık sorunu ortaya çıkarabilir" dedi. Kuday yapılan araştırmalar sonucu içerikte bulunan kimyasalların yaşatabileceği sağlık sorunları ile ilgili; "Bu ürünler için belirli yönetmelikler var. Kokulu silgi, defter, kalem, kalemlik, plastik suluklar ve beslenme çantaları gibi ürünlerin içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda toluen, asetofenon, benzaldehit, polisiklik aromatik bileşikler, uçucu organik bileşikler ya da kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin bulunduğu tespit edildi. Kimyasal olmadan olmaz üretimde tabi ki de gerekiyor ancak bunların sürekli kullanımında bu malzemeleri kullanan kişilerde zamanla sağlık sorunları oluşabiliyor. Özellikle alerjik reaksiyonlar sonucu cilt hassasiyetleri, gözde tahriş, uzun süreli kullanımda ise özellikle uçucu organik bileşikler içeren kokulu malzemeler solumaya bağlı olarak ilk etapta baş ağrısı sonrasında solunum yolu hastalıkları, üreme sorunları hatta kanser hastalıkları gibi sorunlar görülebiliyor" dedi.

