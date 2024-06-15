Kırmızı etin fazlası kalp krizi riskini artırır

Kurban Bayramı'nda etin aşırı tüketilmemesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, "Kırmızı etin bağırsak bakterileri ile etkileşimi sonrası trimetilamin N-oksit (TMNO) denilen bir yan ürün ortaya çıkmaktadır. TMNO, damar duvarlarına kolesterol birikimini artırır ve pıhtılaşma hücrelerini teşvik ederek inme, kalp krizi gibi risklerde artışa yol açar. Kırmızı eti aşırı tüketmek, vücutta inflamasyon (yangı) artışına yol açar ve böylece kalp damarlarında plak birikimi hızlanır ve birikmiş plakların pıhtılaşma riskinde artış görülür" dedi.