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03 Ocak 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 10:30:00

Kırmızı ete alternatif hindi her zaman tüketilmeli

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Diyetisyen Gözde Gence Kırtız, besleyici özelliği ve içerdiği protein nedeniyle kırmızı ete alternatif olan hindinin sadece yılbaşında değil, diğer zamanlarda tüketilebileceğini söyledi.

Diyetisyen Gözde Gence Kırtız, besleyici özelliği ve içerdiği protein nedeniyle kırmızı ete alternatif olan hindinin sadece yılbaşında değil, diğer zamanlarda tüketilebileceğini söyledi. Diyetisyen Kırtız, hindinin sadece fırında süslü bir iç pilavlı yılbaşı yemeği olarak kalmaması gerektiğini belirterek "Hindiyi beslenmenize farklı yemekler yaparak ilave edebilirsiniz. Hindiyi salatalar, körili hindi, güveçler, çorbalar ve sandviçler içine koyabilirsiniz. Spor sonrası rutininize eklemeniz kas sağlığı ve protein alımı için önemlidir" dedi. Hindi etinin son derece besleyici ve iyi bir protein kaynağı olduğunun altını çizen Diyetisyen Kırtız "100 gram hindi beyaz eti ortalama 139 kilo kalori, 29 gram protein içerir. Hindi etinin but kısmında koyu renkli kas yoğunluğu yüksek et bulunur. Hindi eti beyaz kısmı daha protein içeriği yüksekken but kısmı daha yağlıdır" diye konuştu. Proteinlerin, kas gelişimi ve yapımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak özellikle yoğun kırmızı et tüketiminde kolon kanserine yakalanma riskinin arttığını, bu nedenle hindi etinin koyu kısmının kırmızı et alternatifi olarak da tüketilebileceğini ifade etti. Protein içeriği oldukça yüksek olan hindi etini sofralardan eksik etmemek gerektiğini söyleyen Diyetisyen Kırtız "Ayrıca hindi eti derisi son derece yağlıdır. Bu yüzden tüketirken hindi eti derisini tüketmemeye özen gösterin" dedi.

Etiketler : kırmızı et hindi eti sağlık
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