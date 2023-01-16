Kirli hava da hastalıkları artırıyor

KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, kirli havalarda risk grubunda yer alan kişilerin mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması gerektiğini belirterek, çıkılması halinde de maske kullanılmasının önemli olduğunu bildirdi. Kirli hava dendiğinde artık toz ve dumandan değil, bol miktarda kimyasal maddeden bahsedildiğini belirten Rahimi, arabalardan çıkan egzoz dumanlarının, fabrikaların kimyasal atıklarının havada gezdiğini, bunun burundan başlayarak bütün solunum yolunu etkilediğini aktardı. Rahimi, burun ve solunum yolu için bazı koruyucu önlemlerden bahsetmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "Burunda mukosiliyer aktivite, burun kılları, salgıladığımız mukus, akciğerde öksürük ve balgamın atılması koruma mekanizmalarının bir parçasıdır. Ancak özellikle modern çağda artan kirliliğe karşı bu solunum koruma sistemleri artık yetersiz kalıyor. Bu yüzden de hastalıkların sayısı artıyor" ifadelerini kullandı.