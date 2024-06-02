KKKA'ya dikkat! Vakalar artıyor

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02 Haziran 2024 Pazar 15:34:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 15:34:00

'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat! Vakalar artıyor

Kaynak: AA

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Firuza Soyak, KKKA hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Firuza Soyak, KKKA hastalığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.

Soyak, KKKA'nın kenelerle taşınan virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgularla seyrederek ölümlere neden olabilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın Türkiye'de bahar ve yaz aylarında görüldüğüne ve ilk vakanın Tokat'ta ortaya çıktığına işaret eden Soyak, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması gerektiğini belirten Soyak, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmesinin önemli oldugunu belirtti.

Soyak, şu uyarıları yaptı:

"Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir."

Etiketler : kırım kongo kanamalı ateşi kkka kene hastalık
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