Kırık kalp sendromu en çok kadınları etkiliyor

Kalp krizi gibi belirti gösteren, kayıp ve yas gibi durumlara bağlı ortaya çıkan 'Kırık Kalp Sendromu' hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, ölümcül olabilen kırık kalp sendromu yaşayan hastaların yüzde 90'ının kadın olduğunu belirtti.

Özen, "Çok yakınını kaybetme, üzücü bir haber alma ya da çok ciddi mali kayba uğrama, afetzede olma gibi durumlar, gelişen yoğun stres sonrası kalp krizine benzer laboratuvar ve EKG bulgularının olmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu özellikle yakınını kaybeden hastalarımızda daha sık görüyoruz. Kırık kalp sendromu tanısı alan ve tedavi ettiğimiz bir hastamız yakın zamanda son bir ay içinde 5 yakınını kaybetmişti. Yakını kaybeden bir hastada kalp krizi riski ilk günde yüzde 20, devam eden haftada yüzde 7 oranında artıyor" diye konuştu.

