Kireçlenmeyi önleyen doğal kürler

Şiddetli ağrıya yol açan kireçlenmeden kurtulmak için yabani elma çiçeği, karahindiba, ardıç ve kimyonla hazırlanan kürleri deneyin.



Eklemlerin iltihaplanması sonucu görülen bir sağlık sorunu olan 'kireçlenme', genellikle kemiklerin uç kısmında bulunan koruyucu kıkırdak doku hacminin zamanla erimesiyle meydana gelir. Vücuttaki herhangi bir ekleme hasar verebilen kireçlenme, genellikle el, diz, bacak ve kalçadaki eklemleri etkiler. Bitkisel tedavi uzmanları bu hastalığa karşı şu kürleri öneriyor:

- Bir fincan karahindiba ve nane, 4 fincan su içinde kaynatılarak günde 3 kez içilir. Ayrıca pişirilerek lapa haline getirilmiş hindibayı kireçlenme olan eklemlerinize 2 saatte bir yenileyerek uygulayabilirsiniz.

- Yabani elma çiçeği suda demlendikten sonra süzüle­rek dinlendirilir. Elde edilen sıvı ıhla­mur suyuyla karıştırılır.

- Siyah nohut, tarakotu ve kimyondan zeytinyağlı ye­mekler pişirilir. Bu yemekler tedavi süre­since haftada 3 gün yenir. Mideye ağır geldiği takdirde üstüne gül şerbeti içilir.

- Köknarın tomurcukları suda demlenir. Süzülerek elde edilen sıvı bir süre dinlendirilir. Bu sıvı, pamuklu bir havluyla vücuda masaj yapılır.

- 400 gram ardıç tohumu, bir kilo balla karıştırılır ve günde 3 öğün, aç karnına, bir tatlı kaşığı yenir.

- Yarım fincan doğranmış havuç, 3 gram tarçın, bir gram karabiber ve 3 gram kuru zencefil 2 fincan suyun içinde kaynatılır. Elde edilen karışım bir ay boyunca günde 2 defa içilir.

- Çeyrek fincan doğranmış yeşil soğan, 2 fincan su içinde kaynatılarak günde 3 kez içilir. Aynı yöntem ve miktarla elde edilecek maydanoz çayı da kireçlenmeye iyi gelmektedir.