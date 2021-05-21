Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan hatalar istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, "Kalorisiz gibi görünen içeceklerin tüketimi herkesin göz ardı ettiği bir hata. 'Ekmeği kestim' cümlesini çevremizden çokça duyarız. Ancak kilo aldıran tek şeyin karbonhidrat olduğu algısı yanlıştır. Fazla yediğimiz protein de vücutta yağ olarak depolanır. Çok sağlıklı ve faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de kilo artışına sebep olabilir" dedi. Gün içinde atıştırılan kuruyemiş ve meyveler, sağlıklı barlar ve diğer ara öğün alternatiflerinin sanıldığı kadar masum olmadığını hatırlatan Ertaş, "Acıktıysanız ve bir şeyler atıştırıyorsanız, genellikle porsiyon kontrolü sağlamak çok zorlaşır. Bu durum da küçük hacimlerde büyük kaloriler almamıza neden olabilir. Bunun yanında ana öğünlerin tamamiyle iptal edilip ara öğünlerle bir düzen kurmak çok yanlıştır. Ara öğün ve atıştırmalıkların, öğün aralarında ihtiyaç halinde ve miktar ayarlaması yapılarak tüketilmesi gereken yiyecek veya içecekler olduğu unutulmamalı" ifadelerini kullandı.



"YA HEP YA HİÇ" YAKLAŞIMI

Çoğu insanın kilo vermeye karar verdikten sonra diyetinden birçok gıdayı çıkarmak gibi bir hataya kapılabildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş, "Gereğinden fazla sert diyetler kişinin bir süre sonra kararından vazgeçmesine ve eski alışkanlıklarına daha keskin şekilde dönmesine neden olur. Yapılacak en iyi şey, kilo artışına sebep olabilecek alışkanlıkları belirleyip, çok sevilen, tüketilmediğinde mutsuz eden gıdaları diyetisyen kontrolünde sık olmamak koşuluyla tüketmek olacaktır."