  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın talimatı ortaya çıktı! Gizlice toplattırmış
İnsanlık suçu 12 gün sürdü!
Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu
Beyin tümörünün 7 belirtisi
Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
HAZIR MAMALAR BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR
Tatlı yediğiniz gün bunları tüketmeyin!
Koronavirüs anne karnındaki bebeği etkilemiyor
AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?
NATO 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak
Türkiye'de günlük vaka sayısında düşüş devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor
Bakan Koca: Uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü
Çavuşoğlu: Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı
İlkokul ve ortaokul sınavları yeniden düzenlendi
BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalar derhal son verilmeli
Dünya genelinde 1 milyar 560 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail ordusu Gazze'ye yoğun saldırılarına devam ediyor
Dünyanın en hızlısı için tarih belli oldu
Kahkaha rüzgarı esecek
Sultan Alparslan olarak dönüyor
21 Mayıs 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 08:30:00

Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

ABONE OL

Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan hatalar istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan hatalar istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, "Kalorisiz gibi görünen içeceklerin tüketimi herkesin göz ardı ettiği bir hata. 'Ekmeği kestim' cümlesini çevremizden çokça duyarız. Ancak kilo aldıran tek şeyin karbonhidrat olduğu algısı yanlıştır. Fazla yediğimiz protein de vücutta yağ olarak depolanır. Çok sağlıklı ve faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi de kilo artışına sebep olabilir" dedi. Gün içinde atıştırılan kuruyemiş ve meyveler, sağlıklı barlar ve diğer ara öğün alternatiflerinin sanıldığı kadar masum olmadığını hatırlatan Ertaş, "Acıktıysanız ve bir şeyler atıştırıyorsanız, genellikle porsiyon kontrolü sağlamak çok zorlaşır. Bu durum da küçük hacimlerde büyük kaloriler almamıza neden olabilir. Bunun yanında ana öğünlerin tamamiyle iptal edilip ara öğünlerle bir düzen kurmak çok yanlıştır. Ara öğün ve atıştırmalıkların, öğün aralarında ihtiyaç halinde ve miktar ayarlaması yapılarak tüketilmesi gereken yiyecek veya içecekler olduğu unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

"YA HEP YA HİÇ" YAKLAŞIMI

Çoğu insanın kilo vermeye karar verdikten sonra diyetinden birçok gıdayı çıkarmak gibi bir hataya kapılabildiğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş, "Gereğinden fazla sert diyetler kişinin bir süre sonra kararından vazgeçmesine ve eski alışkanlıklarına daha keskin şekilde dönmesine neden olur. Yapılacak en iyi şey, kilo artışına sebep olabilecek alışkanlıkları belirleyip, çok sevilen, tüketilmediğinde mutsuz eden gıdaları diyetisyen kontrolünde sık olmamak koşuluyla tüketmek olacaktır."

Etiketler : Kilo verme Uzm. Dyt. Buket Ertaş kilo artışı
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
49 oldu

49 oldu
Yurt dışından destek

Yurt dışından destek
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı
‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok

‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok
Tokat öncesi çelik yelek!

Tokat öncesi çelik yelek!
Müzik için şöhreti kabul ettim!

Müzik için şöhreti kabul ettim!
Ferrari gibi kadın!

Ferrari gibi kadın!
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER